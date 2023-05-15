В Генштабе назвали города, где продолжаются самые ожесточенные бои

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 46 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области, Белогоровке, Верхнекаменному Спорному и Берестову Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис и Станислав Херсонской области. Совершил обстрелы около 40 населенных пунктов.

"Противник и дальше пытается пополнять потери в живой силе за счет принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. Так, в ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского. После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации. Особ, которые отказываются от уплаты взятки, или не имеют необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения", — говорится в сообщении ведомства.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также нашими защитниками сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и уничтожены БПЛА "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.

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