В городе Пологи гуманитарная катастрофа — ВСУ

В городе отсутствует свет и тепло.

В городе Пологи, расположенном в Запорожской области, сложилась гуманитарная катастрофа.

Об этом со ссылкой на ВСУ сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, уже шестые сутки город находится без тепла, воды и электроснабжения, еды и связи.

"Оккупационные войска Российской Федерации поделили город на две части. Никого не пропускают, сделав переход для дальнейшего наступления на Гуляйполе", — говорится в сообщении.

Старух также сообщил, что во время обороны одно из подразделений терробороны обезвредило медицинский автомобиль оккупанта, в котором находились четверо военнослужащих оккупационных войск.

"После этого солдаты РФ начали свирепствовать и активнее привлекать подразделения психологической борьбы, усилили пропагандистскую работу с местным населением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в областной центр не пропускают местных жителей с временно оккупированных территорий. Отметим, что в Малой Токмачке взорван мост. Граждане этих населенных пунктов едут в объезд по трассе, но их всех возвращают.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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