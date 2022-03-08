В городе Пологи гуманитарная катастрофа — ВСУ

В городе отсутствует свет и тепло.
В городе Пологи, расположенном в Запорожской области, сложилась гуманитарная катастрофа.
Об этом со ссылкой на ВСУ сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, уже шестые сутки город находится без тепла, воды и электроснабжения, еды и связи.
"Оккупационные войска Российской Федерации поделили город на две части. Никого не пропускают, сделав переход для дальнейшего наступления на Гуляйполе", — говорится в сообщении.
Старух также сообщил, что во время обороны одно из подразделений терробороны обезвредило медицинский автомобиль оккупанта, в котором находились четверо военнослужащих оккупационных войск.
"После этого солдаты РФ начали свирепствовать и активнее привлекать подразделения психологической борьбы, усилили пропагандистскую работу с местным населением", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в областной центр не пропускают местных жителей с временно оккупированных территорий. Отметим, что в Малой Токмачке взорван мост. Граждане этих населенных пунктов едут в объезд по трассе, но их всех возвращают.
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