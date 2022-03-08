У місті Пологи гуманітарна катастрофа — ЗСУ

У місті відсутнє світло і тепло.

У місті Пологи, що у Запорізькій області, склалася гуманітарна катастрофа.

Про це з посиланням на ЗСУ повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, вже шосту добу місто перебуває без тепла, води та електропостачання, їжі та зв'язку.

"Окупаційні війська Російської Федерації поділили місто на дві частини. Нікого не пропускають, зробивши перехід для подальшого наступу на Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Старух також повідомив, що під час оборони один з підрозділів тероборони знешкодив медичний автомобіль окупанта, в якому перебувало четверо військовослужбовців окупаційних військ.

“Після цього солдати РФ почали лютувати та ще активніше залучати підрозділи психологічної боротьби, посили пропагандистську роботу з місцевим населенням”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до обласного центру не пропускають місцевих мешканців з тимчасово окупованих територій. До слова, у Малій Токмачці підірвано міст. Громадяни цих населених пунктів їдуть в об’їзд трасою, але їх всіх повертають.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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