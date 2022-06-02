В Киеве анонсировали рейд по ресторанам и ночным клубам

В Киеве анонсировали рейд по ресторанам и ночным клубам

В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа.

В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа в ночных клубах и общепитах. Их работа во время комендантского часа запрещена.

Об этом предупредили в КГГА.

Во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками. Выходить на улицу можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае сигнала воздушной тревоги.

Комендантский час в столице и области длится каждую ночь с 23:00 до 05:00. Метрополитен работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Напомним, в Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах.

Тем временем в Киеве приступили к реконструкции жилых домов, которые пострадали из-за обстрелов .

В то же время в КМВА предупредили, что Киев и дальше остается приоритетом для российских оккупантов. Поэтому захватчики после боев в Донецкой и Луганской областях могут снова напасть на Киев.

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