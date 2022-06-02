У Києві анонсували рейд по ресторанах і нічних клубах

У Києві анонсували рейд по ресторанах і нічних клубах

У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години.

У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години у нічних клубах і закладах громадського харчування. Їхня робота під час комендантської години заборонена.

Про це попередили в КМДА.

Під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

Комендантська година у столиці та області триває щоночі від 23:00 до 05:00. Метрополітен працює від 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – від 06:00 до 22:30.

Нагадаємо, у Києві подовжили час продажу алкоголю у магазинах.

Тим часом у Києві розпочали реконструкцію житлових будинків, які постраждали через обстріли.

Водночас в КМВА попередили, що Київ і надалі залишається пріоритетом для російських окупантів. А тому загарбники після боїв у Донецькій та Луганській областях можуть знову напасти на Київ.

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