В Хмельницком на школьном стадионе пьяный юноша избил двух несовершеннолетних

На школьном стадионе в Хмельницком пьяный мужчина избил двух несовершеннолетних.
Инцидент произошел на стадионе одной из школ города. Там 29-летний хмельнитчанин по неизвестным причинам поспорил с учеником той же школы. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство.
Об этом сообщили в окружной прокуратуре города Хмельницкого.
Пьяный парень ударил ногой 16-летнего юношу в лицо. От удара тот упал на бетонную площадку и потерял сознание. Впрочем, даже после этого нападающий продолжал избивать парней по грудной клетке и туловищу. В результате нанес ему тяжелые телесные травмы.
Во время нападения пострадавшему пытался помочь его несовершеннолетний товарищ. Хмельницкий избил и его.
Следователи выяснили, что нападавший ранее уже был судим неоднократно. Злоумышленнику сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, в Хмельницком задержали мужчину, который торговал людьми. Он за 35 тыс. грн сдавал в "аренду" трех социально незащищенных граждан, которых заставляли попрошайничать.
Читайте также:
- На Днепропетровщине приемные родители сожгли тело ребенка, а его останки пытались затопить в водоеме
- В Тернополе руководитель благотворительного фонда вывозил мужчин призывного возраста за границу
- В Полтавской области из исправительной колонии сбежал осужденный: его приметы (фото)