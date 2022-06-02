В Хмельницком на школьном стадионе пьяный юноша избил двух несовершеннолетних

В Хмельницком на школьном стадионе пьяный юноша избил двух несовершеннолетних

На школьном стадионе в Хмельницком пьяный мужчина избил двух несовершеннолетних.

Инцидент произошел на стадионе одной из школ города. Там 29-летний хмельнитчанин по неизвестным причинам поспорил с учеником той же школы. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство.

Об этом сообщили в окружной прокуратуре города Хмельницкого.

Пьяный парень ударил ногой 16-летнего юношу в лицо. От удара тот упал на бетонную площадку и потерял сознание. Впрочем, даже после этого нападающий продолжал избивать парней по грудной клетке и туловищу. В результате нанес ему тяжелые телесные травмы.

Во время нападения пострадавшему пытался помочь его несовершеннолетний товарищ. Хмельницкий избил и его.

Следователи выяснили, что нападавший ранее уже был судим неоднократно. Злоумышленнику сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Хмельницком задержали мужчину, который торговал людьми. Он за 35 тыс. грн сдавал в "аренду" трех социально незащищенных граждан, которых заставляли попрошайничать.

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