Оккупанты заблокировали Херсонщину: что происходит в регионе

По всей временно оккупированной территории Херсонской области нет мобильной связи и Интернета.

Из-за отсутствия связи, лекарств, продуктов, горюче-смазочных материалов ситуация на Херсонщине остается стабильно тяжелой.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Херсонской области Геннадий Лагута, пишет "Суспільне".

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На деоккупированных территориях Кочубеевской и Нововоронцовской общин частично есть мобильная сеть. В Херсоне Интернет работает через российских провайдеров. Доступ к части украинских сайтов возможен через сервисы VPN. С большинством общин нет связи.

На территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация изменилась мало — есть газо-, водо- и электроснабжение, в большинстве общин кризис с медикаментами, топливными материалами и продуктами.

"В части общин и населенных пунктов — тяжелые последствия после обстрелов оккупантов, разрушенные дома и коммунальные сети, повреждена связь и Интернет. Продолжаются активные обстрелы в районе Нововоронцовки. В селах Любимовка и Миролюбовка отсутствует газоснабжение и много разрушенных домов. Из села Трудолюбка люди уехали полностью", — сообщил Геннадий Лагута.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в городе назревает гуманитарный кризис. В городе прогнозируют окончание запасов медикаментов в течение следующих двух недель. Среди прочего, больше нет растворов для капельниц, дефицит лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. Не хватает ингаляционного кислорода. По данным мэра Херсона, во всех районах области без исключения есть значительная потребность в лекарствах.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно.

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