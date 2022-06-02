Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Дата публикации
Просмотры
2753
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинское контрнаступление на Херсонщине привлекло внимание российских войск. Армия РФ изо всех сил пытается обезопасить жизненно важную наземную линию связи, которой угрожают ВСУ.

В Херсонской области оккупанты пытаются сопротивляться ВСУ.

Об этом пишет Институт изучения войны.

По оценке экспертов, украинское войско провело серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу Ингульца, расположенном в километре от ключевой магистрали.

"В ответ российские войска разрушили мосты, которые ВСУ использовали при одной из контратак. Но украинские силы находятся достаточно близко у шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута поставки. Это может подорвать способность военных РФ противостоять украинскому контрнаступлению с севера", — пишет ISW .

Как отмечается, лишение россиян возможности пользоваться трассой, проходящей через Давидов Брод, как основной наземный путь сообщения может подорвать их оборону от украинских контрнаступлений на северной границе Херсонской и Николаевской областей.

Ранее стало известно, что украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области заставило российские войска занять оборонительные позиции.

Российские оккупанты убили французского журналиста в Луганской области

Российские оккупанты убили французского журналиста в Луганской области

Читайте также:

Следующая публикация