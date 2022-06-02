ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Украинское контрнаступление на Херсонщине привлекло внимание российских войск. Армия РФ изо всех сил пытается обезопасить жизненно важную наземную линию связи, которой угрожают ВСУ.
В Херсонской области оккупанты пытаются сопротивляться ВСУ.
Об этом пишет Институт изучения войны.
По оценке экспертов, украинское войско провело серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу Ингульца, расположенном в километре от ключевой магистрали.
"В ответ российские войска разрушили мосты, которые ВСУ использовали при одной из контратак. Но украинские силы находятся достаточно близко у шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута поставки. Это может подорвать способность военных РФ противостоять украинскому контрнаступлению с севера", — пишет ISW .
Как отмечается, лишение россиян возможности пользоваться трассой, проходящей через Давидов Брод, как основной наземный путь сообщения может подорвать их оборону от украинских контрнаступлений на северной границе Херсонской и Николаевской областей.
Ранее стало известно, что украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области заставило российские войска занять оборонительные позиции.
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