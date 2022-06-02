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ЗСУ заважають окупантам використовувати для постачання трасу на Херсонщині – ISW

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ЗСУ заважають окупантам використовувати для постачання трасу на Херсонщині – ISW

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Український контрнаступ на Херсонщині привернув увагу російських військ. Армія РФ з усіх сил намагається убезпечити життєво важливу наземну лінію зв’язку, якій загрожують ЗСУ.

У Херсонській області окупанти намагаються чинити опір ЗСУ.

Про це пише Інститут вивчення війни.

За оцінкою експертів, українське військо провело серію організованих контратак по населених пунктах на східному березі Інгульця, розташованому в кілометрі від ключової магістралі.

"У відповідь російські війська зруйнували мости, які ЗСУ використовували при одній з контратак. Але українські сили перебувають достатньо близько біля шосе, щоб завадити його використанню як основного маршруту постачання. Це може підірвати здатність військових РФ протистояти українському контрнаступу з півночі", - пише ISW.

Як зазначається, позбавлення росіян можливості користуватися трасою, яка проходить через Давидів Брід, як основний наземний шлях сполучення може підірвати їхню оборону від українських контрнаступів на північному кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше стало відомо, що український контрнаступ на північному заході Херсонської області змусив російські війська зайняти оборонні позиції.

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