У МВС розповіли, як далеко ЗСУ просунулися на Херсонському і Запорізькому напрямках

У МВС розповіли, як далеко ЗСУ просунулися на Херсонському і Запорізькому напрямках

На півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, ЗСУ просунулися у середньому на 8-10 кілометрів.

Українські бійці продовжують витісняти окупантів з території.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає "Укрінформ".

Також читайте Укріплення російських позицій біля Херсона та обстріл окупантами Нового Бугу: головні події ночі 30 травня

"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і …вибили їх (росіян — ред.) із цих населених пунктів", — сказав він.

Щодо Сєвєродонецька Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої. За словами радника міністра, наразі це "найгарячіша точка".

Раніше стало відомо, що український контрнаступ на північному заході Херсонської області змусив російські війська зайняти оборонні позиції.

Окупанти влаштовують сафарі на людей на Херсонщині

Читайте також: