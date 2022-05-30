В МВД рассказали, как далеко ВСУ продвинулись на Херсонском и Запорожском направлениях

На юге Украины, Херсонском и Запорожском направлениях, ВСУ продвинулись в среднем на 8-10 километров.
Украинские бойцы продолжают вытеснять оккупантов с территории.
Об этом сообщили в эфире национального телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает "Укринформ".
"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что по некоторым направлениям, Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров и …выбили их (россиян — ред.) из этих населенных пунктов", — сказал он.
Относительно Северодонецка Денисенко отметил, что в окрестностях города идут бои. По словам советника министра, сейчас это "горячая точка".
Ранее стало известно, что украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области заставило российские войска занять оборонительные позиции.
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