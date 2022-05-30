В двух районах Донбасса удалось восстановить электричество: Кириленко сообщил, когда будет вода

В двух районах Донбасса удалось восстановить электричество: Кириленко сообщил, когда будет вода

В Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области возобновлено электроснабжение.

Населенные пункты остались без света из-за обстрелов оккупантов, которые вторглись полномасштабно в Украину в ночь на 24 февраля.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко 30 мая.

"Восстановлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов. Вчера около 21:00 специалисты возобновили электроснабжение в населенные пункты севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий", — заявил Кириленко.

По его словам, утром ремонтники приступили к работе по запуску второго Донецкого водопровода. Он уточнил, что проведение ремонтных работ будет зависеть от ситуации безопасности.

"В случае благоприятных условий поставка воды может быть возобновлена примерно до 14:00 (понедельника. — Ред.)", — добавил Кириленко.

Напомним, ВСУ уничтожили российский командный пункт на Донбассе.

Как сообщалось, город Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты.

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