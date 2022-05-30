Оккупанты накрыли огнем село на Херсонщине: погиб ребенок

Военные РФ обстреляли село Миролюбовка Херсонского района, погибла 9-летняя девочка.

Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В результате российского вторжения в Украину в Херсонской области пострадали 52 ребенка. По информации ювенальных прокуроров, из-за полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине погибли 243 ребенка, более 444 получили ранения.

Накануне стало известно, что в Мариуполе погиб 12-летний мальчик на территории школы в результате детонации снаряда.

Как сообщалось, ведущая, блоггер и посол ООН Маша Ефросинина опубликовала записки из дневника девушки, которая прошла блокаду Мариуполя.

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