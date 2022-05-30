Окупанти накрили вогнем село на Херсонщині: загинула дитина

Військові РФ обстріляли село Миролюбівка Херсонського району Херсонської області, загинула 9-річна дівчинка.

Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка отримали поранення.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Внаслідок російського вторгнення в Україну на Херсонщині постраждали 52 дитини. За інформацією ювенальних прокурорів, від повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинули 243 дитини, понад 444 – отримали поранення.

Напередодні стало відомо, що у Маріуполі загинув 12-річний хлопчик на території школи від детонації снаряду.

Як повідомлялось, ведуча, блогерка та амбасадорка ООН Маша Єфросиніна опублікувала записки із щоденника дівчини, яка пройшла блокаду Маріуполя.

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