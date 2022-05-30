У двох районах Донеччини вдалося відновити електрику: Кириленко повідомив, коли буде вода

У двох районах Донеччини вдалося відновити електрику: Кириленко повідомив, коли буде вода

У Бахмутському та Краматорському районах Донецької області відновлено електропостачання.

Населені пункти залишилися без світла через обстріли окупантів, які вторглися повтомасштабно до України в ніч проти 24 лютого.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко 30 травня.

"Відновлено електропостачання Бахмутського та Краматорського районів. Вчора близько 21:00 фахівці відновили електропостачання в населені пункти півночі області, які опинилися без електрики внаслідок бойових дій", - заявив Кириленко.

За його словами, вранці ремонтники розпочали роботу із запуску другого Донецького водопроводу. Він уточнив, що проведення ремонтних робіт буде залежати від безпекової ситуації.

"У разі сприятливих умов постачання води може бути відновлене приблизно до 14:00 (понеділка. - Ред.)", - додав Кириленко.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російський командний пункт на Донбасі.

Як повідомлялося, місто Лиман у Донецькій області переважно контролюють окупанти.

Читайте також: