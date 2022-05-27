Місто Лиман у Донецькій області переважно контролюють окупанти

Місто Лиман у Донецькій області здебільшого контролюють окупанти.

Водночас українські військові зайняли на Лиманському напрямку нові укріплені позиції.

Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів у коментарі "Громадському".

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само, як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", — розповів очільник області.

За словами Кириленка, українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, аби стримувати ворога.

"Російські військові справді намагаються закріпитися на вказаному напрямку, тому що розуміють, що українські військові на нових рубежах будуть не лише стримувати ворога, а й за нагоди переходити у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади", — пояснив Кириленко.

Очільник Донецької ОВА додає, що обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по відносно віддалених від лінії фронту містах. Зокрема, по Бахмуту, Покровську та Краматорську.

Нагадаємо, за добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об'єкти — є загиблі та поранені. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.

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