Експерт розповів, чи буде повторний наступ на північ та Київ

Путін не відмовився від жодної своєї цілі щодо України. Проте наразі ні у нього, ні у Лукашенка фізично немає резервів, щоб спробувати ще раз захопити Київ.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За його словами, головна мета Путіна - зруйнувати Україну, знищити українську націю. І вона не змінилася. Під тиском Путіна та генералів російська армія зараз кинула всі свої зусилля на схід, Донбас і конкретно Сєвєродонецьк та Попасну. Можливо, буде активізація на Ізюмському напрямку, на Слов'янськ та Краматорськ.

По-перше, перед ними стоїть пропагандистське політичне завдання – "деокупація "ЛНР", як вони кажуть.

"95% Луганської області під їхнім контролем. Вони бачать начебто легке завдання зараз взяти 5%, дійти до адмінкордону області й оголосити хоча б про якусь гучну перемогу за 3 місяці війни. Тому вони туди кинули величезні сили. В їхній концепції вони зараз ламають українську оборону, завдають кілька болісних поразок українській армії, після чого можуть повертатися до півночі, Києва, Харкова і, звісно, Одеси на тлі посилення шантажу Росії щодо глобального голоду та енергетичної кризи восени", - пояснює Михайло Самусь.

По-друге, чи є загроза наступу з півночі, з Білорусі саме зараз? За словами експерта, такої загрози немає, бо там просто фізично немає сил у росіян, а тим більше, у білорусів.

"Якщо білоруська армія зараз спробує самостійно наступати десь навіть на Волині, то її розіб’ють за кілька днів, і це буде катастрофою для лукашенківського режиму. Тому Лукашенко це буде відтягувати до останнього. А коли побачить, що українці почали прогинатися і йде якась критична поломка української системи оборони і безпеки, тоді він почне наступати", – вважає Михайло Самусь.

За словами експерта, Лукашенко виконує завдання Путіна, демонструючи, що те, про що вони говорили в Сочі 5 годин, він виконує. Але втручання у війну – це буде крайня червона лінія для самого Лукашенка, який все ж намагається уникнути відповідальності за путінську війну проти України.

"Якщо навіть уявити, що вони зараз знову починають наступ на Чернігівському, Сумському та Київському напрямках, а білоруси – на Волині, окей, вони це можуть спробувати зробити. Але який буде результат? Чи візьмуть вони зараз Київ? Безумовно, ні. Чи візьмуть вони зараз Чернігів? Ні. Вони можуть зав’язнути у цих боях. Причому Україна буде ще більш жорстко підготовленою, бо у нас з’являється нове більш далекобійне ефективне озброєння", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 93-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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