Эксперт рассказал, будет ли повторное наступление на север и Киев

Путин не отказался от своей цели в отношении Украины. Однако ни у него, ни у Лукашенко физически нет резервов, чтобы попытаться еще раз захватить Киев.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По его словам, главная цель Путина – разрушить Украину, уничтожить украинскую нацию. И она не изменилась. Под давлением Путина и генералов русская армия сейчас бросила все свои усилия на восток, Донбасс, Северодонецк и Попасную. Возможно, будет активизация на Изюмском направлении, на Славянск и Краматорск.

Во-первых, перед ними стоит пропагандистская политическая задача – "деоккупация ЛНР", как они говорят.

"95% Луганской области под их контролем. Они видят вроде бы легкую задачу сейчас взять 5%, дойти до админграницы области и объявить хотя бы о какой-то громкой победе за 3 месяца войны. Поэтому они туда бросили огромные силы. В их концепции они сейчас ломают украинскую оборону, наносят несколько болезненных поражений украинской армии, после чего могут возвращаться на север, Киев, Харьков и, конечно, Одессу на фоне усиления шантажа России относительно глобального голода и энергетического кризиса осенью", — объясняет Михаил Самусь.

Во-вторых, есть ли угроза наступления с севера, из Беларуси именно сейчас? По словам эксперта, такой угрозы нет, потому что там просто физически нет сил ни у россиян, а тем более у белорусов.

"Если белорусская армия сейчас попытается самостоятельно наступать где-нибудь даже на Волыни, то ее разобьют через несколько дней, и это будет катастрофой для лукашенковского режима. Поэтому Лукашенко это будет оттягивать до последнего. А когда увидит, что украинцы начали прогибаться и идет какая-то критическая поломка украинской системы обороны и безопасности, он начнет наступать", – считает Михаил Самусь.

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По словам эксперта, Лукашенко выполняет задание Путина, демонстрируя, что то, о чем они говорили в Сочи 5 часов, он выполняет. Но вмешательство в войну – это будет крайняя красная линия для самого Лукашенко, который все же пытается уйти от ответственности за путинскую войну против Украины.

"Если даже представить, что они сейчас снова начинают наступление на Черниговском, Сумском и Киевском направлениях, а белорусы – на Волыни, окей, они это могут попытаться сделать. Но какой будет результат? Возьмут ли они сейчас Киев? Безусловно, нет. Возьмут ли они сейчас Чернигов? Нет. Они могут увязнуть в этих боях. Причем Украина будет еще более жестко подготовлена, потому что у нас появляется новое более дальнобойное эффективное вооружение", — подытожил эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 93-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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