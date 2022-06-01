Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака: день борьбы добра со злом

Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака: день борьбы добра со злом

День, когда добро и зло будут поочередно перевешивать друг друга, а на каком знаке – плюсе или минусе – остановится чаша "весов", зависит от каждого конкретного человека.

Испытывать недовольство собой и своими профессиональными и личными достижениями сегодня абсолютно нормально, главное – не зацикливаться на негативе, а искать пути его преодоления. Тем более что день благоприятен для успехов в работе, но только в том случае, если приложить определенные усилия – на манну небесную рассчитывать не приходится.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 июня для Овнов

Звезды рекомендуют не пренебрегать снами: в них может содержаться подсказка относительно решения важной проблемы – особенно если она будет исходить от близкого, но ушедшего в мир иной человека.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 июня для Тельцов

Велика вероятность конфликта с близким человеком или другом: на самом деле ситуация может оказаться не такой простой, как кажется на первый взгляд, поэтому не делайте скоропалительных выводов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 июня для Близнецов

Встреча с человеком из прошлого принесет не только приятные воспоминания, но и помощь в карьере или бытовых делах – не отказывайтесь, если он вам ее предложит.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 июня для Раков

Не стоит обращать внимания на двусмысленные шутки или намеки, которые могут делать по отношению к вам недоброжелательно настроенные люди – их слова свидетельствуют не о ваших, а об их внутренних проблемах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 июня для Львов

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: о серьезных проблемах в этом смысле, к счастью, речь не идет, но о правильном образе жизни и питания подумать пора.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 июня для Дев

Усталость, которую вы можете почувствовать в этот день, связана с переутомлением и снижением иммунитета – желательно принять меры, которые помогут улучшить положение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 июня для Весов

День категорически не подходит для выяснения отношений с родственниками и любимыми людьми: поставить точки над "и" все равно не удастся, а вот поссориться можно будет вполне.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 июня для Скорпионов

Воспоминания о нынешнем дне будут долгое время греть вашу душу, поэтому постарайтесь провести его так, чтобы для них были основания – от вас в этом смысле зависит если и не все, то многое.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 июня для Стрельцов

Не стоит впадать в отчаяние, даже если вам покажется, будто бы все, что вы в последнее время делали в профессиональном отношении, не имеет никакого смысла: уже завтра вы поймете, что погорячились.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 июня для Козерогов

Не допускайте ссор с близким человеком: даже мелочный и несерьезный повод может привести к серьезному конфликту, а там и до полного разрыва отношений недалеко – нежелательно до этого доводить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 июня для Водолеев

День благоприятен для того, чтобы приступить к реализации нового профессионального проекта, который долгое время откладывался на потом: сегодня для этого сложатся самые удачные условия.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 июня для Рыб

Чтобы энергия, которая сегодня будет кипеть и бить ключом, не "разорвала" вас изнутри, направьте ее на какую-то трудоемкую деятельность – например, на занятия спортом, работу в саду или генеральную уборку.

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