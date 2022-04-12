В Киеве изменили график работы метро

Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

В Киеве изменили график работы метрополитена. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.

Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.

Организовано движение поездов:

от станции "Вокзальная" до станции "Академгородок";

от станции "Театральная" до станции "Академгородок".

В настоящее время движение поездов по:

Красной линии от ст. "Академгородок" до ст. "Театрально"

от ст. "Академгородок" до ст. "Театрально" Синей линии – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"

– от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки" Зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор"

Работа пересадочных узлов:

"Золотые ворота" — "Театральная"

"Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта"

Без остановки поезда будут следовать станции:

"Майдан Независимости"

"Кловская"

Средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Напомним, в Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов. Всего на 12 апреля в столице работает по 11 троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Тысячи киевлян, которые с началом войны перебрались в метро, уже называют его вторым домом.

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