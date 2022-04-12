В Киеве изменили график работы метро

Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 07:30 до 19:00.
В Киеве изменили график работы метрополитена. Интервал движения поездов на красной линии сокращен до 50 минут.
Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.
Организовано движение поездов:
- от станции "Вокзальная" до станции "Академгородок";
- от станции "Театральная" до станции "Академгородок".
В настоящее время движение поездов по:
- Красной линии от ст. "Академгородок" до ст. "Театрально"
- Синей линии – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"
- Зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Красный хутор"
Работа пересадочных узлов:
- "Золотые ворота" — "Театральная"
- "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта"
Без остановки поезда будут следовать станции:
- "Майдан Независимости"
- "Кловская"
Средний интервал по линиям составляет примерно 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.
Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.
Напомним, в Киеве возобновили ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов. Всего на 12 апреля в столице работает по 11 троллейбусных и трамвайных маршрутов.
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