У Києві змінили графік роботи метро

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.
У Києві змінили графік роботи метрополітену. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.
Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.
Організовано рух поїздів:
- від станції "Вокзальна" до станції "Академмістечко";
- від станції "Театральна" до станції "Академмістечко".
Наразі рух поїздів по:
- Червоній лінії від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"
- Синій лінії - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"
- Зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"
Робота пересадочних вузлів:
- "Золоті ворота" - "Театральна"
- "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"
Без зупинки поїзди прослідують станції:
- "Майдан Незалежності"
- "Кловська"
Середній інтервал по лініях складає орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.
Нагадаємо, у Києві відновили низку трамвайних та тролейбусних маршрутів. Загалом станом на 12 квітня у столиці працює по 11 тролейбусних та трамвайних маршрутів.
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