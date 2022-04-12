У Києві змінили графік роботи метро

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

У Києві змінили графік роботи метрополітену. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

Організовано рух поїздів:

від станції "Вокзальна" до станції "Академмістечко";

від станції "Театральна" до станції "Академмістечко".

Наразі рух поїздів по:

Червоній лінії від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"

від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна" Синій лінії - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки"

- від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" Зеленій лінії від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"

Робота пересадочних вузлів:

"Золоті ворота" - "Театральна"

"Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Без зупинки поїзди прослідують станції:

"Майдан Незалежності"

"Кловська"

Середній інтервал по лініях складає орієнтовно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Нагадаємо, у Києві відновили низку трамвайних та тролейбусних маршрутів. Загалом станом на 12 квітня у столиці працює по 11 тролейбусних та трамвайних маршрутів.

Тисячі киян, які з початком війни перебралися до метро, вже називають його другою домівкою

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