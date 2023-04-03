В Мелитополе в результате взрыва автомобиля пострадал коллаборант Зубарев (видео)

В результате утреннего взрыва автомобиля в центре временно оккупированного Мелитополя пострадал коллаборант и "любитель всего коммунистического" Максим Зубарев, он один из первых пошел на сотрудничество с россиянами.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

Предатель возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

"У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля в Мелитополе раздалась серия взрывов. Федоров сообщил, что на территории депо враг разместил свою ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и частично хранилище боеприпасов.

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