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У Мелітополі внаслідок вибуху автівки постраждав колаборант Зубарєв (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
566
Час на прочитання
1 хв
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У Мелітополі внаслідок вибуху автівки постраждав колаборант Зубарєв (відео)

Фото: скриншот з відео

Вранці 3 квітня у Мелітополі пролунав вибух.

Внаслідок ранкового вибуху автомобіля у центрі тимчасово окупованого Мелітополя постраждав колаборант та "любитель всього комуністичного" Максим Зубарєв, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами.  

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.  

Зрадник очолював так звану Якимівську адміністрацію.

"У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 2 квітня у Мелітополі пролунала серія вибухів. Федоров повідомив, що на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

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Дата публікації
Перегляди
566
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