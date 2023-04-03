У Мелітополі внаслідок вибуху автівки постраждав колаборант Зубарєв (відео)

Внаслідок ранкового вибуху автомобіля у центрі тимчасово окупованого Мелітополя постраждав колаборант та "любитель всього комуністичного" Максим Зубарєв, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Зрадник очолював так звану Якимівську адміністрацію.

"У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 2 квітня у Мелітополі пролунала серія вибухів. Федоров повідомив, що на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

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