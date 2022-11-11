В Николаеве раздались взрывы

Продолжается воздушная тревога.
В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.
За несколько минут до взрывов воздушная тревога была объявлена в Николаевской области.
Следите за последующими сообщениями.
Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка в Николаевской области. Но эту информацию должны еще подтвердить.
Также украинские военные освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области. Там расположен водопровод, который снабжает водой областной центр, поэтому скоро в Николаеве появится вода.