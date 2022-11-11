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В Николаеве раздались взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
486
Время на прочтение
1 мин
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В Николаеве раздались взрывы

Фото: ТСН.ua

Продолжается воздушная тревога.

В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.

За несколько минут до взрывов воздушная тревога была объявлена в Николаевской области.

Следите за последующими сообщениями.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка в Николаевской области. Но эту информацию должны еще подтвердить.

Также украинские военные освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области. Там расположен водопровод, который снабжает водой областной центр, поэтому скоро в Николаеве появится вода.

В Николаевской области военные значительно сократили количество вражеских складов и живой силы

В Николаевской области военные значительно сократили количество вражеских складов и живой силы

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Дата публикации
Просмотры
486
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