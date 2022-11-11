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У Миколаєві пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
324
Час на прочитання
1 хв
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У Миколаєві пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

Триває повітряна тривога.

У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

За кілька хвилин до вибухів повітряна тривога була оголошена в Миколаївській області.

Слідкуйте за подальшими повідомленнями.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Але цю інформацію мають ще підтвердити. 

Також українські військові звільнили від окупантів Киселівку на Миколаївщині. Там розташований водогін, що забезпечує водою обласний центр, тому скоро у Миколаєві з'явиться вода.

На Миколаївщині військові значно скоротили кількість ворожих складів і живої сили

На Миколаївщині військові значно скоротили кількість ворожих складів і живої сили

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Дата публікації
Перегляди
324
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