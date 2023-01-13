В ОК "Юг" сообщили, что сейчас происходит на Кинбурнской косе

Оккупанты не могут постоянно находиться на косе, поскольку украинские бойцы работают по ним в ответ.

ВСУ продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы в Николаевской области, которую осложняет плохая погода, а также уверенность в отсутствии там гражданских людей.

Об этом 13 января в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталью Гуменюк.

"Оперативная ситуация состоит в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия... Мы все продолжаем же свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти", – отметила Гуменюк.

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Она объяснила, что Кинбурнская коса имеет географическую особенность. В частности, это в большинстве песчаная насыпь, поэтому населенные пункты там – это "места, где врагу более или менее удобно располагаться". Однако постоянно находиться там россияне не могут, поскольку ВСУ имеют огневой контроль на косе.

"Они (ред. — российские оккупанты) только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ротируются на Левобережье, с которым по суше соединяется Кинбурнская коса", — объяснила Гуменюк.

Напомним, что ВСУ осенью 2022 года освободили почти всю Николаевскую область и большую часть Херсонской, кроме Кинбурнской косы. Это единственная территория Николаевской области, которая остается под контролем оккупантов.

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