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В Павлограде раздались взрывы: первые фото и видео последствий "прилета"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
4678
Время на прочтение
1 мин
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В Павлограде раздались взрывы: первые фото и видео последствий "прилета"

В Павлограде есть попадания по жилому сектору / Фото: Фото из социальных сетей

Жители города делятся в соцсетях последствиями "прилетов" в своих квартирах.

В Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом подтвердил изданию "Суспільне" городской голова Анатолий Вершина.

Между тем, в Сети публикуют фото и видео последствий российской атаки по Павлограду. Жители города делятся в соцсетях последствиями "прилетов" в своих квартирах.

Напомним, поздно вечером, 30 апреля, воздушная тревога в нескольких областях Украины продолжается на фоне активности вражеской авиации. Власти Павлограда призвали людей не находиться на улицах.

Также сообщалось, что взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске.

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Дата публикации
Просмотры
4678
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