В Павлограде раздались взрывы: первые фото и видео последствий "прилета"

Жители города делятся в соцсетях последствиями "прилетов" в своих квартирах.

В Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом подтвердил изданию "Суспільне" городской голова Анатолий Вершина.

Между тем, в Сети публикуют фото и видео последствий российской атаки по Павлограду. Жители города делятся в соцсетях последствиями "прилетов" в своих квартирах.