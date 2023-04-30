В Павлограде раздались взрывы: первые фото и видео последствий "прилета"

Жители города делятся в соцсетях последствиями "прилетов" в своих квартирах.
В Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом подтвердил изданию "Суспільне" городской голова Анатолий Вершина.
Между тем, в Сети публикуют фото и видео последствий российской атаки по Павлограду. Жители города делятся в соцсетях последствиями "прилетов" в своих квартирах.
Напомним, поздно вечером, 30 апреля, воздушная тревога в нескольких областях Украины продолжается на фоне активности вражеской авиации. Власти Павлограда призвали людей не находиться на улицах.
Также сообщалось, что взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске.