Во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы

Местные жители и российские пропагандисты информируют о взрывах в оккупированном городе.
Ночью, 30 апреля, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько мощных взрывов.
Об этом сообщили мэр Мелитополя Иван Федоров и российские средства массовой пропаганды.
"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города", — написал мэр Мелитополя.
Российские пропагандисты со ссылкой на местных гауляйтеров Бердянска заявили, что в городе было слышно по меньшей мере два взрыва. Подробности они не разглашают.
Также телеграмм-канал "Бердянск в оккупации" сообщил, что взрывы были настолько мощны, что их слышали даже в некоторых селах возле Бердянска.
"Хапнуло мощно. Слышали даже в окрестных селах и немного в Приморске", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пожар спланирован и подготовлен, поскольку резервуары сами по себе не загораются.
Читайте также:
- Оккупант-мем "Чмоня" снова на фронте: за него пообещали упаковку пельменей
- Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе: что обсуждали
- Не только вручать повестки: теперь ТЦК могут составлять админпротоколы, независимо от места регистрации.