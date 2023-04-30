Во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы

Местные жители и российские пропагандисты информируют о взрывах в оккупированном городе.

Ночью, 30 апреля, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось несколько мощных взрывов.

Об этом сообщили мэр Мелитополя Иван Федоров и российские средства массовой пропаганды.

"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города", — написал мэр Мелитополя.

Российские пропагандисты со ссылкой на местных гауляйтеров Бердянска заявили, что в городе было слышно по меньшей мере два взрыва. Подробности они не разглашают.

Также телеграмм-канал "Бердянск в оккупации" сообщил, что взрывы были настолько мощны, что их слышали даже в некоторых селах возле Бердянска.

"Хапнуло мощно. Слышали даже в окрестных селах и немного в Приморске", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пожар спланирован и подготовлен, поскольку резервуары сами по себе не загораются.

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