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Не только вручать повестки, теперь теперь админпротоколы могут составлять независимо от места регистрации

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Не только вручать повестки, теперь теперь админпротоколы могут составлять независимо от места регистрации

Мобилизация и военный учет

За нарушение правил военного учета теперь админпротоколы могут составлять везде

В апреле этого года Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее полномочия ТЦК. Теперь они могут вручать повестки военнообязанным где угодно независимо от места их пребывания на военном учете. Соответственно, протоколы за нарушение правил военного учета также могут составлять везде.

Если раньше админпротокол о нарушении военного учета мог составлять только ТЦК, где военнообязанный состоит на военном учете, то с принятием постановления это смогут делать любой ТЦК независимо от места регистрации нарушителя.

Нарушение правил военного учета и составление админпротоколов

Как это выглядит теперь , разъяснил юрист Владислав Юрчак.

  • Например, лицо состоит на учете в Киеве и находится в Ужгороде, где ему вручают повестку. По этой повестке ему нужно явиться в ужгородский центр комплектования в указанное на повестке время для уточнения военно-учетных данных.
  • Военнообязанный не появляется в должное время в ТЦК.
  • В таком случае руководитель ужгородского ТЦК и СП налагает на человека административное взыскание за игнорирование повестки и не явку в ТЦК.

Юрчак отметил, что нормы КУоАП не содержат указания о необходимости соблюдения каких-либо принципов территориальности. Они только определяют, руководители ТЦК и СП. от имени ТЦК и СП могут рассматривать дела об админправонарушениях и имеют право налагать соответствующие взыскания.

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Дата публикации
Просмотры
3550
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