Украинцы очень рано выходят на пенсию: в Раде рассказали, как решить проблему

Средний возраст выхода на пенсию в Украине с учетом льготных категорий составляет 53,8 года. Такая ситуация на фоне старения населения и сокращения числа работающих из-за войны войны приводит к дефициту Пенсионного фонда.

Об этом шла речь во время круглого стола в парламентском комитете по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, передает " Обозреватель ".

Участники круглого стола считают, что для решения проблемы необходимо вводить накопительный уровень пенсионного обеспечения. Соответствующий законопроект №9212 уже зарегистрирован в Верховной Раде. В законопроекте предполагается, что все работающие младше 55 лет будут накапливать деньги на пенсию на персональном счете.

"В связи с увеличением количества граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию (получатели пенсии при потере кормильца, получатели пенсий по инвалидности, участники боевых действий и др.), средний возраст выхода на пенсию стремительно уменьшается", — отмечают в комитете.

В Евросоюзе тоже есть проблема со старением населения, но там используют частные пенсионные фонды. Фактически люди после ухода на пенсию будут получать выплаты не только от государства, но и от частных фондов, которые они сами наполняют.

Кроме того, рассматривается возможность введения единого "пенсионного продукта" во всех государствах ЕС. В нем могут участвовать аккредитованные фонды из всех стран Европейского союза. В странах ЕС, в отличие от Украины, развит фондовый рынок, поэтому там есть возможность стабильных инвестиций. А без инвестиций сберечь деньги в накопительном фонде невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что кто-либо из пенсионеров может получить значительную доплату уже в июне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Верховной Раде планируется проверить правомерность предоставления пенсионных выплат украинцам.

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