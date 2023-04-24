Некоторые пенсионеры начнут получать выплаты по-новому

Как теперь пенсионеры смогут получать деньги, читайте в материале ТСН.ua

Внесены изменения в постановление КМУ от 30.08.1999 N 1596 "Об утверждении Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках".

Как украинские пенсионеры смогут получать пенсии

Если определенный уполномоченный банк не может производить выплату пенсий и денежных пособий, деньги люди могут получить в любом отделении "Ощадбанка". При этом не нужно специально открывать для этого счет, выплаты будут направлены как денежный перевод.

Если человек получал пенсию или денежную помощь через "Укрпочту" и переехал в другое место, он также сможет получить выплаты в отделениях "Ощадбанка" как денежный перевод без открытия счета.

Для пенсионеров, получивших за границей временную защиту, упрощен механизм получения пенсионных выплат. Теперь они могут сделать это без выезда на территорию Украины

Что теперь смогут временно выехавшие за границу пенсионеры

Получать пенсионные выплаты за границей путем международного перевода через Укрпочту. Особенно это актуально для пенсионеров, не имеющих (не имевших) текущих счетов, открытых в украинских банках.

Восстановить без приезда в Украину выплату пенсии, прекращенной в период военного положения.

Подавать заявление о выплате пенсии или пособия через учреждения уполномоченных банков в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) вместе с удаленным открытием текущего счета, без необходимости личного посещения банка.

.То есть упрощенные процедуры удаленного открытия текущего счета в банке без посещения банковского учреждения и ПФУ и создана возможность получать пенсии и выплаты за границей посредством международного перевода.

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