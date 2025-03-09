В Сумах раздался взрыв: что известно

Что угрожает городу?
В городе Сумы вечером 9 марта был слышен взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты "24 канала".
Об угрозе атаки БПЛА заявили Воздушные силы Украины.
"Сумская область – угроза применения ударных БпЛА", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 марта в Киеве и Черкассах раздавались взрывы.
Также стало известно, что в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.
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