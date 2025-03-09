У Сумах пролунав вибух: що відомо

Що загрожує місту?
У місті Суми ввечері 9 березня було чутно вибух.
Про це повідомили кореспонденти "24 Каналу".
Про загрозу атаки БпЛА заявили Повітряні сили України.
"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 9 березня в Києві та Черкасах лунали вибухи.
Також стало відомо, що у Миколаєві під час повітряної тривоги лунав вибух.
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