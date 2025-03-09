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У Сумах пролунав вибух: що відомо

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У Сумах пролунав вибух: що відомо

У місті Суми ввечері 9 березня було чутно вибух. Колаж ТСН.ua

Що загрожує місту?

У місті Суми ввечері 9 березня було чутно вибух.

Про це повідомили кореспонденти "24 Каналу".

Про загрозу атаки БпЛА заявили Повітряні сили України.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня в Києві та Черкасах лунали вибухи. 

Також стало відомо, що у Миколаєві під час повітряної тривоги лунав вибух.

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