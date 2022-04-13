В Украине 13 апреля гуманитарные коридоры не будут работать – Верещук

В Украине 13 апреля гуманитарные коридоры не будут работать – Верещук

Организовать работу коридоров не дают российские оккупанты.

Сегодня, 13 апреля, гуманитарные коридоры в Украине не будут работать.

Об этом сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, работе гумкоридоров препятствуют российские оккупанты:

"В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня. Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня", — отметила министер.

Верещук добавила, что делает все возможное, чтобы гуманитарные коридоры вновь открылись как можно скорее.

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