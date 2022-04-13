В Україні 13 квітня гуманітарні коридори не працюватимуть – Верещук

Організувати роботу коридорів не дають російські окупанти.

Сьогодні, 13 квітня, гуманітарні коридори в Україні не працюватимуть.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, роботі гумкоридорів перешкоджають російські окупанти:

"У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню. Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні", - зазначила міністерка.

Верещук додала, що робить все можливе, аби гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше.

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