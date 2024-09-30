Во время работы энергетики ДТЭК попали под обстрел на Днепропетровщине

В Днепропетровской области ремонтная бригада компании ДТЭК попала под вражеский обстрел во время проведения работ на воздушной линии.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Бригада ДТЭК Днепровские электросети выполняла работы на воздушной линии в населенном пункте, приближенном к линии фронта, где была атакована вражескими дронами. Один из них поразил загоревшийся бригадный автомобиль. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми», — говорится в нем.

Отмечается, что энергетиков эвакуировали, как только позволила ситуация с безопасностью.

В компании подчеркнули, что, несмотря на опасность энергетики, продолжают работать, чтобы у людей был свет.

В частности, на прошлой неделе ремонтные бригады ДТЭК вернули свет более 10 тысяч семей, оставшихся без электроэнергии из-за вражеских обстрелов. В общей сложности электричество вернули в 14 населенных пунктов, полностью или частично обесточенных.

Ранее сообщалось, что энергетики ДТЭК Рината Ахметова ежедневно чинят энергетическую инфраструктуру прифронтового Покровска после обстрелов, чтобы город был обеспечен электроэнергией.