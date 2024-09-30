Під час роботи енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під ворожий обстріл, під час проведення робіт на повітряній лінії.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Бригада ДТЕК Дніпровські електромережі виконувала роботи на повітряній лінії у населеному пункті, наближеному до лінії фронту, де була атакована ворожими дронами. Один з них уразив бригадну автівку, яка загорілася. На щастя, енергетики встигли укритися та залишилися неушкодженими», - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетиків евакуювали, щойно дозволила безпекова ситуація.

В компанії підкреслили, що попри небезпеку енергетики продовжують працювати аби у людей було світло.

Зокрема, минулого тижня ремонтні бригади ДТЕК повернули світло понад 10 тисяч родин, що залишилися без електроенергії через ворожі обстріли. Загалом електрику повернули у 14 населених пунктів, що були повністю або частково знеструмлені.

Раніше повідомлялося, що енергетики ДТЕК Ріната Ахметова щодня лагодять енергетичну інфраструктуру прифронтового Покровська після обстрілів, щоб місто було забезпечено електроенергією.