Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога во многих областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1019
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога во многих областях Украины

Воздушная тревога по всей Украине объявлена в ночь на 9 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 11 регионах.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 10 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Напомним, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В ОК "Юг" сообщили об атаке дронов Николаевской и Одесской областях, местных призывали быть в укрытии.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1019
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация