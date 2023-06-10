Воздушная тревога во многих областях Украины

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 10 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Напомним, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В ОК "Юг" сообщили об атаке дронов Николаевской и Одесской областях, местных призывали быть в укрытии.