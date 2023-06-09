В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Одессе во время воздушной тревоги 9 июня прогремели взрывы.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Мониторинговые сайты сообщают об атаке ударных беспилотников Shahed.

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами Shahed и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Воздушные силы во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих ВСУ уничтожили 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА Shahed, Ланцет и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam) .