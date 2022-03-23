Враг нанес удары по Подольскому району Киева: есть погибший

Также есть двое пострадавших.

Российские оккупанты продолжают обстреливать столицу Украины. Враг снова нанес удары по Подольскому району Киева.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Российские оккупанты обстреляли парковку, расположенную возле одного из торговых центров. Из-за вражеских действий военных РФ погиб гражданский, также двое получили ранения

"Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрелу была подвергнута парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", — написал мэр столицы.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли также торговый центр, который был расположен в Подольском районе. По последним данным, в результате обстрелов погибли 8 человек.

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