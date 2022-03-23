Киевщина продолжает героически защищаться от захватчиков.

В Киевской области власти усилили комендантский час.

Во всем регионе с 23 по 24 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.

Жителей Киевской области просят не выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Киевщина продолжает героически обороняться от захватчиков. В очередной раз обращаюсь к гражданскому населению ответственно относиться к комендантскому часу. Такие меры вынужденные и направлены на безопасность всех жителей региона", — говорится в сообщении.

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