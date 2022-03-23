Денег в бюджете практически нет, потому что город остановился – мэр Херсона

Игорь Колыхаев говорит, что ситуация во временно оккупированном городе непростая.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в городе работает общественный транспорт, однако плата за проезд выросла.

"Нам удалось выпустить на линии часть наших коммунальных автобусов. Пустили самыми важными маршрутами, там, где троллейбусы не справятся. Но… Ситуация очень сложная. Когда я говорю об надвигающейся экономической катастрофе, то не шучу. И когда прошу предпринимателей запускать работу: торговать, покупать, вести любой легальный бизнес… делаю это не просто так. Денег в бюджете практически нет, потому что город остановился. Чтобы вы понимали, водителям зарплату на нашем КП ХКТС платить нечем. Но оцените уровень их человечности и любви к городу: они готовы работать бесплатно, пока мы не разрешим ситуацию. Далее. Цены на топливо вы видели. На скважине мы не сидим, потому покупаем его так же, как и вы. Исходя из этого, подняли плату за проезд до 10 гривен. В общем, ситуация такова: если вы сможете ездить по такой цене, автобусы будут ходить. Если цена неподъемная, значит отменим эти поездки”, — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

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