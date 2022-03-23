Київщина продовжує героїчно оборонятися від загарбників.

У Київській області влада посилила комендантську годину.

В усьому регіоні від 23 до 24 березня вводиться комендантська година від 20:00 до 7:00.

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Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

Мешканців Київської області просять не виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

"Київщина продовжує героїчно оборонятися від загарбників. Вкотре звертаюся до цивільного населення відповідально ставитися до комендантського часу. Такі заходи вимушені та направлені на безпеку усіх мешканців регіону", - йдеться у повідомленні.

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