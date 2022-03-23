Окупанти готують списки мешканців Чернігова для "евакуації" до Росії - Денісова

Містян планують відправити до Курської області.

Російські загарбники планують відправляти мешканців Чернігова до Росії, до Курської області.

Окупанти вже готують списки.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Сьогодні Чернігів залишився повністю відрізаний від столиці. Окупанти розбомбили міст через Десну, яким переправлялася до міста гуманітарна допомога та здійснювалася евакуація мирних жителів. За інформацією від місцевих мешканців, окупанти складають списки мирного населення для "евакуації" на Льгов (Курська область РФ). Рашисти, відрізавши Чернігів від столиці, перетворили його мешканців на своїх заручників", - написала вона.

Вона наголосила, що росіяни продовжують вчиняти військові злочини, перетворюючи цивільне населення українських міст на заручників.

Нагадаємо, у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

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