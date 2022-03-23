Ворог завдав ударів по Подільському району Києва: є загиблий

Також є двоє постраждалих.

Російські окупанти продовжують обстрілювати столицю України. Ворог знову завдав ударів по Подільському району Києва.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Російські окупанти обстріляли паркувальний майданчик, який розташований біля одного з торгових центрів. Через ворожі дії військових РФ загинув цивільний, також двоє зазнали поранень

"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнав паркувальний майданчик торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - написав мер столиці.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли також торговий центр, який був розташований у Подільському районі. За останніми даними, внаслідок обстрілів загинули 8 людей.

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