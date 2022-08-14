Враг предпочитает дистанционные формы борьбы: штурм успеха не имеет

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 13 августа 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в операционной зоне южнобузского направления остается сложной, но контролируемой.

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу, предпочитая дистанционные формы противодействия – ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары.

Отчаянная попытка силами двух десантно-штурмовых отделений провести штурмовые действия в направлении Лозового успеха на малая.

Враг нанес пять авиационных ударов по украинским позициям на линии столкновения. Без потерь.

К вечеру тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева. Без человеческих утрат.

А еще через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо.

Из тяжелой ствольной артиллерии 152 калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригоревское вдоль админграницы Херсонщины и Днепропетровщины. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потери и разрушения не зафиксированы.

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