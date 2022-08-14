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Ворог надає перевагу дистанційним формам боротьби: штурм успіху не має

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Ворог надає перевагу дистанційним формам боротьби: штурм успіху не має

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 13 серпня 2022 року.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зоні південнобузького напряму залишається складною, але контрольованою.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу, надаючи перевагу дистанційним формам протидії – ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам.

Відчайдушна спроба силами двох десантно-штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху на мала.

Ворог завдав п’ять авіаційних ударів по українських позиціях на лінії зіткнення. Без втрат.

Надвечір трьома реактивними снарядами системи залпового вогню “Ураган” атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат.

А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню “Смерч” завдано удар по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа.

З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат та руйнувань не зафіксовано.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
785
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