Враг вынужден переносить "дедлайны": в ОТГ "Северск" рассказали о развитии событий на Курщине

Россияне пытаются усилить свои позиции в Курской области, но не преуспевают. Несмотря на значительное усиление обстрелов позиций украинских сил, враг вынужден переносить "дедлайны" вытеснения ВСУ с территории РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" проинформировал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

По словам спикера, можно не обращать внимания на то, что транслируют в информационном пространстве российские пропагандисты по контрнаступлению армии РФ в Курской области.

"Они могут говорить все что угодно. Мы выполняем свои боевые задачи, и они не могут на это не реагировать", — отметил Мысник.

Он добавил, что Силы обороны видят ротации врага, и их попытки остановить продвижение украинцев вглубь Курской области и помешать выполнению операционных задач.

"Значительно увеличилось количество и качественный состав этих подразделений [российской армии – ред.]. Мы это видим и действуем по своему плану. Цель одна – продолжать операцию и максимально наносить поражение врагу. Их дедлайны – они ни о чем. Их первый дедлайн 1 октября уже практически закончился. Со вторым в середине месяца будет так же. Пусть попробуют, мы их здесь встречаем хорошо и они это чувствуют", — подчеркнул спикер ОТУ "Северск".

Напомним, по словам военного обозревателя Дениса Поповича, российские войска провалили попытку контрнаступления в Курской области, как и попытки освободить захваченные ВСУ территории. Для ВСУ ситуация в Курщине значительно лучше.

Читайте также: