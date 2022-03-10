Вражеский дивизион "Искандер-М" уничтожен на черниговском направлении

Эти ракетные комплексы обстреливали мирное население.
На черниговском направлении уничтожили дивизион «Искандер-М», обстреливавший мирное население.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".
⚡️⚡️⚡️⚡️ На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования «Север» уничтожило дивизион «Искандер-М», которые обстреливали мирное население! (Фото – иллюстративное)Опубликовано Оперативное командование "Север"/Operational Command “North” Четверг, 10 марта 2022 г.
Ранее стало известно об остановке вражеского 6-ти танкового полка, которые двигались в бой Киева. Были нанесены точные удары для уничтожения техники. Кроме того, был ликвидирован командир полка полковник Андрей Захаров.
"В 2016 году он, будучи майором, получил орден от Путина", — добавили в Сухопутных войсках.