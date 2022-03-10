Ворожий дивізіон "Іскандер-М" знищено на чернігівському напрямку

Ці ракетні комплекси обстрілювали мирне населення.
На чернігівському напрямку знищили дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
⚡️⚡️⚡️⚡️ На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування «Північ» знищив дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення! (Фото - ілюстративне)Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Четвер, 10 березня 2022 р.
Раніше стало відомо про зупинку ворожого 6 танкового полку, який рухався в бій Києва. Було нанесено точних ударів для знищення техніки. Окрім того було ліквідовано командира полку полковника Андрія Захарова.
"У 2016-му році він, будучи майором, отримав орден від Путіна", - додали у Сухопутних військах.