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Ворожий дивізіон "Іскандер-М" знищено на чернігівському напрямку

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Ворожий дивізіон "Іскандер-М" знищено на чернігівському напрямку

InformNapalm

Ці ракетні комплекси обстрілювали мирне населення.

На чернігівському напрямку знищили дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

⚡️⚡️⚡️⚡️ На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування «Північ» знищив дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення! (Фото - ілюстративне)

Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Четвер, 10 березня 2022 р.

Раніше стало відомо про зупинку ворожого 6 танкового полку, який рухався в бій Києва. Було нанесено точних ударів для знищення техніки. Окрім того було ліквідовано командира полку полковника Андрія Захарова. 

"У 2016-му році він, будучи майором, отримав орден від Путіна", - додали у Сухопутних військах.

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