Ворожий дивізіон "Іскандер-М" знищено на чернігівському напрямку

Ці ракетні комплекси обстрілювали мирне населення.

На чернігівському напрямку знищили дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Раніше стало відомо про зупинку ворожого 6 танкового полку, який рухався в бій Києва. Було нанесено точних ударів для знищення техніки. Окрім того було ліквідовано командира полку полковника Андрія Захарова.

"У 2016-му році він, будучи майором, отримав орден від Путіна", - додали у Сухопутних військах.